In vista della ormai prossima discussione in Consiglio Comunale del Bilancio 2018, i Consiglieri Comunali Francesco Cito e Pasquale Sconosciuto (Cosenza Libera), Francesco Spadafora (Gruppo Misto), Giovanni Cipparrone (PSE) e Marco Ambrogio (Adesso Cosenza), espressione dei quartieri periferici e delle frazioni della città, "auspicano che l'importante documento contabile preveda le giuste somme imputate ai capitoli di bilancio concernenti il decoro, la manutenzione e la riqualificazione dei quartieri e delle frazioni, al fine di rispondere alle istanze dei cittadini che vivono nelle periferie, ed in attuazione del programma amministrativo del Sindaco Mario Occhiuto.

Nell'odierna riunione dei Capigruppo, i rappresentanti di Cosenza Libera, Gruppo Misto e PSE, con la loro presenza, hanno fortemente voluto e permesso la celebrazione del Consiglio Comunale, nel quale si affronterà proprio il Bilancio 2018, per il prossimo 29 Marzo 2018".

Dettagli Creato Giovedì, 22 Marzo 2018 17:07