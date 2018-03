Rappresentato dalla società Perla del Pollino Srls, Morano partecipa alla BMT, in programma per venerdì, sabato e domenica 23, 24 e 25 marzo prossimi a Napoli. Ed è con "grande soddisfazione" che il sindaco Nicolò De Bartolo saluta il posizionamento della Perla nei circuiti di qualità. E con analogo sentimento accoglie i dati forniti dai responsabili della Perla (Mariella Rose e Franca Piluso) circa l'incremento del flusso turistico in entrata nel 2017. Il balzo in avanti per Morano e altri paesi del versante calabro del Pollino è del 31% (fonte: Guide Associate delle Calabria). Una vera e propria inversione di tendenza rispetto a una pregressa situazione stagnante, legata essenzialmente alla grave e prolungata crisi economica e finanziaria internazionale e alle sue ricadute negative su tutti i settori produttivi.

Sintomatiche in proposito le dichiarazioni del primo cittadino Nicolò De Bartolo e dell'assessore al Turismo Biagio Angelo Severino. Per entrambi «l'eccellente risultato è frutto delle iniziative avviate dall'Amministrazione comunale, in particolare delle sinergie e le partnership attivate. La cooperazione – affermano i due membri dell'esecutivo – pubblico/privato, pensiamo al lavoro compiuto in unità d'intenti con l'imprenditoria turistica locale, ha consentito di superare un impasse che, sebbene generalizzato, ha colpito con maggior vigore l'entroterra e i piccoli centri. Il 31% di aumento degli arrivi e delle presenze è un dato straordinario. Che restituisce fiducia a noi e alla comunità. E che ripaga ognuno degli sforzi compiuti in una congiuntura non certo favorevole. Non va taciuto in questa circostanza – commenta il Sindaco e l'assessore - l'impegno concreto della società "Perla del Pollino", attore operante nell'ambito dei servizi turistici dal lontano 2003 e divenuto negli ultimi tempi riferimento importante per i visitatori. L'ottima gestione dello sportello IAT da parte del citato soggetto, oltre a rappresentare un fattore qualificante nell'ambito dell'accoglienza integrale degli ospiti, permette alla Perla del Pollino di promuovere il nostro borgo in piena sintonia con l'Amministrazione e di ottenere riscontri significativi e talvolta lusinghieri».

Nel mese di ottobre 2016 la "Perla del Pollino" ha portato alla Fiera del Turismo Internazionale di Rimini la storia, l'arte, il paesaggio di Morano e del comprensorio; similmente il 2/3/4 marzo 2018 nello stand della Regione Calabria alla Fiera Outdoor di Bologna. Buon viatico di esperienze e professionalità da poter spendere nell'imminente Workshop Incoming della BMT di Napoli, ove saranno presenti circa duecento tour operator europei ai quali proporre il nostro prodotto. Un prodotto notevole, accettato e riconosciuto diffusamente come tale anche grazie alle numerose collaborazioni intraprese con altri agenti dell'ospitalità, e dalle quali è nato "NoInkalabria", sodalizio sorto per sostenere ulteriormente il territorio.