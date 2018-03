Mareggiate nel Tirreno, Santellli (FI): "Regione intervenga tempestivamente"

"Siamo vicini alle popolazioni dei comuni colpiti in questi giorni dal maltempo ed agli imprenditori delle strutture balneari danneggiate dalle forti mareggiate che hanno flagellato il tirreno cosentino e catanzarese.

Colpiti diversi comuni come Amantea, Torremezzo, Gizzeria Lido, Nocera Terinese, Belvedere Marittimo, Scalea, Cetraro che aspettavano da tempo interventi regionali per mitigare i danni dell'erosione costiera.

Chiediamo adesso un intervento immediato della Regione Calabria, imbrigliata in beghe di partito e lungaggini burocratiche, per mettere in campo tutti gli interventi mirati a ripristinare con tempestività l'agibilità di queste zone ed a sostegno delle strutture balneari, per scongiurare la compromissione della stagione turistica estiva, momento importantissimo per tante attività lavorative dei comuni suindicati e per le economie di questo comprensorio."

Mercoledì, 21 Marzo 2018