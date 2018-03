Rende (Cs), al via undicesima edizione del Festival dell’Energia e dell’Acqua

Tutto è pronto per l'undicesima edizione del "Festival dell'Energia e dell'Acqua", che si svolgerà dal 27 al 29 marzo presso il Museo del Presente di Rende. La Regione Calabria ha appena approvato l'evento, organizzato dall'Associazione Energia Calabria, dall'Ordine degli Ingegneri di Cosenza e dalla Fondazione Mediterranea per l'Ingegneria.

Durante la manifestazione, le più importanti aziende del settore energetico e dell'acqua, sia calabresi che nazionali, esporranno le ultime novità tecnologiche. Le stesse aziende poi, insieme a specialisti italiani ed esteri, animeranno il dibattito dei tre giorni, articolati in sei sessioni di conferenze. Cambiamenti climatici, transizione energetica, sviluppo urbano sostenibile, contratti di fiume, rischio idrogeologico e nuove tecnologie ambientali sono i principali temi in agenda.

"L'evento, oramai da molti anni riferimento nel settore, è atteso come importante occasione di aggiornamento professionale e opportunità di confronto tra professionisti, imprese e Pubbliche Istituzioni" le parole dell'ing. Nicola De Nardi, direttore dell'Evento, che anticipa entusiasta un presentatore d'eccezione: il "Robot NAO".

Gli organizzatori per facilitare la visita del Festival da parte delle scuole dell'area urbana predisporranno un servizio di navetta gratuita dedicato a studenti e insegnanti. L'ingresso è libero con orario continuato dalle 9.00 alle 20.00.