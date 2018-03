Il 27 marzo a Cosenza Assemblea degli iscritti del I Circolo PD “Centro Storico e Frazioni”

Si terrà martedì 27 marzo alle ore 17,00 presso il Chiostro di San Domenico a Cosenza (ex Caserma Fratelli Bandiera) l'Assemblea del I Circolo PD "Centro Storico e Frazioni" con all'ordine del giorno l'analisi del voto che si è registrato in città alle elezioni politiche del 4 marzo u.s.

Dopo l'introduzione del segretario Gabriele Petrone sarà chiamato a svolgere la relazione di analsi del voto Nicola Adamo.

Interverranno anche il segretario provinciale Luigi Guglielmelli e i parlamentari Enza Bruno Bossio ed Ernesto Magorno.

"Abbiamo voluto convocare un'assemblea aperta non solo agli iscritti ma anche ai simpatizzanti e a tutti quei cittadini che vogliono discutere e dire la loro sul futuro del PD", ha affermato Gabriele Petrone.

"Il 4 marzo ha segnato una sconfitta storica della sinistra e del centrosinistra che richiede uno sforzo di analisi e una vera e propria rifondazione di impianto e cultura politica", ha proseguito Petrone.

"Con la convocazione dell'assemblea puntiamo sul coinvolgimento di quanti vorranno essere protagonisti di un rilancio della presenza organizzativa del PD nella città di Cosenza, con l'obiettivo di operare una vera e propria rigenerazione del campo del centrosinistra".