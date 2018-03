Corigliano Calabro (Cs), "Fidelitas" chiede di installare panchine per anziani in ufficio postale

"Gli anziani del territorio vanno tutelati e la Fidelitas questo lo sa bene, svolgendo, quotidianamente azioni meritevoli nei confronti dei più deboli e dei più bisognosi.

Il Presidente dell'associazione Fidelitas, l'avvocato Giuseppe Vena,"a nome dei soci iscritti, in favore degli anziani del luogo, ha rivolto un'istanza all'Ente Poste ove rappresentava che presso l'Ufficio Postale di Corigliano Calabro Centro Storico, ubicato in via Margherita, si verifica una situazione incresciosa ossia che durante le giornate di pagamento delle pensioni od altro, si assiste alla formazione di lunghe file di attesa".

"La problematica sorge - ha affermato l'avvocato Giuseppe Vena - laddove ad essere incardinati nella fila siano anziani signori, magari affetti , dalle più svariate patologie, che lamentano la mancanza di una postazione a sedere.

Per come segnalato dai cittadini coriglianesi alla Fidelitas, all'interno della struttura mentovata , al di fianco delle postazioni ove operano i dipendenti postali, vi è allocata una stanza locale completamente libera che potrebbe essere, quindi, adibita a sala di attesa con l'installazione delle panchine per far accomodare gli avventori.

La Fidelitas auspica una pronta risoluzione della problematica".