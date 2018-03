Adesso è ufficiale! L'associazione "S.O.G.N.O.", in vista delle elezioni studentesche che si terranno all'Unical il 16 e il 17 maggio 2018, ha deciso di aderire alla lista "Rinnovamento è Futuro".

Dopo mesi di collaborazione con l'associazione RDU e di comunione di intenti con le altre componenti del movimento RÈF all'interno del Consiglio degli Studenti, la scelta è stata naturale. L'associazione, nata a inizio 2017, ha deciso di partecipare per la prima volta alle elezioni universitarie e di farlo sotto le insegne della lista Rinnovamento è Futuro. "Siamo felici di poter lavorare insieme agli altri gruppi di RèF con i quali, in questo primo anno associativo e nei due anni di CDS, ci siamo trovati vicini su molti argomenti e su molte decisioni. Entriamo in punta di piedi all'interno di un contesto forte e vincente cercando di portare le nostre proposte e le nostre idee con grande passione e umiltà.", queste le parole di Ferdinando Cimino, Presidente di S.O.G.N.O. e attuale Rappresentante degli Studenti in seno al Dipartimento di Studi Umanistici. Lo stesso entusiasmo ha accompagnato le parole di Alfredo Moccia, vicepresidente di RDU e tra i più vivi promotori di questa intesa "nata sulla base di contenuti e vedute comuni, in tempi lontani da quelli elettorali, a riprova della forza di questa alleanza che si tiene al riparo da logiche di opportunità".

Alle sue parole fanno eco quelle di Nicola Caruso, Senatore Accademico RèF in quota RDU.

"Con questo nuovo tassello che si aggiunge al nostro puzzle vincente, RèF si presenta ancora più forte e con obiettivi sempre più ambiziosi alla prossima tornata elettorale, dopo essere stata in grado di non deludere nessuna delle tante aspettative riposte in noi due anni fa" rivendica il Senatore Caruso.

" Siamo convinti di essere nel posto giusto al momento giusto, con Rdu siamo in sintonia sulle politiche da attuare all'interno del Campus " conclude Simone Gioia, VicePresidente dell'associazione SOGNO.