"La manifestazione prevista per domani Sabato 17 in Piazza IV Novembre è un enorme teatro circense.. Qualcuno ancora non ha capito che le elezioni sono terminate il 25 Giugno 2017.. O siamo ancora in campagna elettorale?! Giusto.. Dimentichiamo che il Signor Di Natale dopo essere stato mollato dal suo partito nelle competizioni Nazionali, prepara con selfie e manifestazioni roboanti il trampolino per le prossime Regionali.. Forse dovremmo ricordare al Signor Di Natale, che rappresenta la più alta carica Istituzionale all'interno del S.Agostino.. Non solo, Di Natale ha un ruolo fondamentale in consiglio provinciale quindi, anziché vendere "aria fritta" come sua consueta abitudine da 20 anni a questa parte, passi ai fatti, almeno per una volta.. Questo suo metodo politico ha dato la nausea alla cittadinanza.. Le sfilate lasciamole ai modelli.. Che piaccia o no, la storia politica insegna che le sorti dei nostri territori si decidono nelle grandi sale istituzionali! Si propongono soluzioni o interventi e si approvano o meno nei diversi consigli amministrativi! Bussi a pugno duro sui tavoli tecnici poiché vorremmo ricordare a questo "signore" e a qualche "onorevole comunale" , che la nostra Regione è Governata (fortunatamente ancora per poco), dal grande amico PIDDINO Oliverio.. O anche dal Governatore è stato MOLLATO? Le parole da palcoscenico non interessano più, anche perché come apprendiamo dalla stampa locale, la Procura di Paola questa mattina ha dissequestrato la galleria Santomarco che collega Paola-Cosenza! Sicuramente non per merito di questo paladino della giustizia, così come in queste ore sventola sui social network facendo credere il contrario! La città è stanca di questi teatrini, come avvenuto questa estate nel consiglio comunale aperto a riguardo il nosocomio Paolano, peggiorato purtroppo in questi mesi.. Si passi dalle parole ai fatti, se questo signore sia capace, sia all'altezza di ricoprire le sue cariche, tanto di cappello e rispetto! Ma dato che in campagna elettorale avevano annunciato il grande mutamento cittadino, oggi l'unico mutamento che ammiriamo è solo il degrado di una città abbandonata!". Lo afferma il gruppo Forza Italia Giovani Paola.

Dettagli Creato Venerdì, 16 Marzo 2018 19:47