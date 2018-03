Asili nido Cosenza, il dirigente del Comune Campanella: “Morra disconosce le leggi amministrative”

"È imbarazzante che un parlamentare della Repubblica abbia una totale disconoscenZa delle leggi amministrative e si faccia telecomandare senza nessuna riserva.

È il caso del sen Nicola Morra, in passato docente di filosofia al liceo, che scrive una serie di inesattezze sull''appalto degli asili nido per le quali sarebbe opportuna un'altra risposta

1) La cooperativa Orsa ha avuto sette mesi di proroga nella gestione dei nidi e l'appalto era necessario e improcrastinabile.

2) Se il cittadino Morra mi avesse telefonato gli avrei spiegato che la Commissione era composta da un membro dell'ufficio appalti e contratti, da un avvocato e dal sottoscritto che, ai sensi del dlgs 50/2016 , la presiedeva . Quindi, massima competenza.

3) La gara si è sviluppata in ben 4 riunioni e non in due ore ,come sostiene Morra falsamente sobillato da una signora che butta e semina zizzania e che non accetta che la città abbia una sua logica trasparente

4) Cosenza spende 900 mila euro dai fondi ordinari per i nidi e continuerà ad offrire servizi di eccellenza : Morra vigili seriamente su questo e vedrà se la commissione ha agito con trasparenza

5) Esistono le gare di appalto in Italia e Cosenza , a differenza di Roma, è un esempio di legalità ineccepibile. Se il buon Morra avesse ragionato bene si sarebbe accorto che le polemiche nascono proprio per questo! !! Egli è inconsapevole strumento di quanti mestano nel torbido. Venga in comune, Morra, e gli daremo tutte le notizie". Lo afferma Mario Campanella , Dirigente settore educazione del Comune di Cosenza .