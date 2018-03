Migranti, ad Acquaformosa settimana d'azione coontro il razzismo

Acquaformosa ancora una volta in prima linea nella promozione della cultura dell'accoglienza e della solidarietà. Il comune guidato dal Sindaco, Gennaro Capparelli, insieme alle Associazioni don Vincenzo Matrangolo e Pretiosa Project, in sinergia con l'Istituto Omnicomprensivo Statale "Polo Arbëreshe" di Frascineto (CS), che comprende i plessi scolastici dei Comuni di Acquaformosa, Civita, Firmo, Frascineto, Lungro e San Basile prenderà parte alla XIV Settimana d'Azione contro il Razzismo promossa dall' UNAR dal 19 al 23 marzo 2018.

Protagonisti i diversi gruppi di classi dell'Istituto Omnicomprensivo e gli ospiti dei progetti SPRAR, coordinati dagli operatori delle Associazioni "Don Vincenzo Matrangolo" e "Pretiosa Project".

Titolo del messaggio: "Rritemi Bashk - Cresciamo insieme", una crescita necessaria per il futuro che si può realizzare solo tramite l'incontro tra culture e identità diverse: "Sono fiero di quest'opportunità- dichiara l'Assessore all'accoglienza e delegato per l'Immigrazione e della Regione Calabria, Giovanni Manoccio, la comunità di Acquaformosa, ormai riconosciuta a livello europeo come modello d'accoglienza si conferma ancora una volta luogo di pace. In questa settimana d'azione contro il razzismo saranno tante le attività che vedranno come protagonisti i ragazzi dell'Istituto Comprensivo: dalle "officine creative" ai laboratori di cucito e grafica passando per laboratori musicali, presentazione di libri e letture nei diversi plessi dell'Istituto Comprensivo stesso. Il tutto con un solo obiettivo: realizzare simboli e strumenti che esprimono la "cultura dell'accoglienza. Una vocazione la nostra-conclude Manoccio- che affonda le proprie basi in quella che è la nostra storia: Siamo parte della comunità di origini albanesi che si è insediata nel territorio calabrese più di cinque secoli fa, minoranza etno-linguistica con l'Eparchia di Lungro degli Italo-Albanesi, diocesi bizantina cattolica di rito orientale - e la nostra popolazione costituisce, quindi, un esempio tangibile di storica integrazione di persone che provengono da altri Paesi."

A Manoccio fa eco la a dirigente scolastica dell'Istituto Omnicomprensivo Statale "Polo Arbëresh", dott.ssa Rosa Maria Paola Ferraro che sottolinea come "la consapevolezza del valore della propria identità, soprattutto per i giovanissimi è il presupposto necessario per comprendere e accogliere la diversità, considerando l'incontro come occasione di arricchimento. Solo la conoscenza e la consapevolezza arginano fenomeni di intolleranza e di bullismo."

Nel ricco programma di attività spicca un concorso di disegno e grafica: l'elaborato vincitore diverrà il logo della manifestazione"Rritemi Bashk – Cresciamo insieme" ed emblema del blog curato dagli studenti dell'Istituto Omnicomprensivo Statale "Polo Arbëresh", che continuerà la riflessione sulle tematiche di accoglienza e integrazione.

L'evento finale, venerdì 23 marzo ad Acquaformosa, è arricchito dalla presentazione dei libri "Il razzismo non è una favola. Questo piatto non s'ha da fare" di Maurizio Alfano e "I ragazzi venuti dal mare" di Elena Fiore Pisapia e dalla direzione artistica del griot Badara Seck,cantautore e cantastorie, discendente da una famiglia di "sapienti" custodi della tradizione e della storia e personalità di spicco della Comunità senegalese in Italia.

La voce piena e solare di Badara Seck, che ha collaborato con artisti del calibro di Miriam Makeba, Ennio Morricone, Massimo Ranieri e Fiorella Mannoia, guiderà il coro degli studenti nella esplorazione delle sonorità della musica africana e nella commistione con i canti della tradizione autoctona arbereshe, dando vita a "un canto a colori", un canto nuovo espressione di rispetto delle identità, incontro di culture diverse e inclusione.