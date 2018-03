"Il pericolo viene dal mare. Intelligence e portualità" è libro che Mario Caligiuri presenterà martedì 20 marzo 2018 alle ore 12 a Roma presso la sede di Assoporti in Via Arco de' Ginnasi 6. Caligiuri, che è professore dell'Università della Calabria, è Direttore del primo Master in Intelligence promosso in un ateneo pubblico italiano, su sollecitazione del Presidente emerito della Repubblica Francesco Cossiga. Il testo che verrà presentato a Roma, scritto insieme al ricercatore Andrea Sberze, è stato pubblicato da Rubbettino e contiene la prefazione di Lucio Caracciolo.

Dettagli Creato Venerdì, 16 Marzo 2018 10:40