Castrovillari (Cs), Cral comunale rinnova il proprio organismo

Il CRAL del Comune di Castrovillari ha rinnovato il proprio organismo e si prepara a svolgere tutte quelle attività volte alla socializzazione degli aderenti.

In occasione della tradizionale festa di San Giuseppe, lunedì 19 marzo, presenterà ai soci, in via dell'Industria, dove hanno sede i locali che lo ospitano, il nuovo consiglio direttivo.

Questo è costituito da Carmine Martino, in qualità di presidente, Giusy Pugliese, vice presidente, Giovanni Malagrinò, tesoriere, Carmelina Greco, segretario, da Adriana Il Grande e Gianni Donadio nelle vesti di consiglieri.

Le cariche sono state attribuite all'unanimità nella prima riunione dell'organismo dopo l'elezione dei rappresentanti che è stata particolarmente partecipata.

"L'azione del Cral – ha dichiarato il presidente , Martino – oltre a promuovere attività ludiche, sportive e culturali, per una maggiore e migliore socializzazione dei dipendenti dell'Ente locale in seno e fuori la struttura, è per sviluppare dinamismi che, nel tempo libero, possono aiutare a creare quei vincoli, fondamentali per una migliore vivibilità e crescita sociale sul posto di lavoro e nell'interesse della propria città. Con tali intendimenti – aggiunge e precisa- desideriamo continuare, portando avanti, attraverso il CRAL, questa tensione umana sempre più importante anche se labile in un mondo contrassegnato da individualismo. Da qui l'interesse di allargare il campo d'azione e l'indispensabile coinvolgimento al fine di rendere al meglio questo desiderio e volontà di suscitare il bisogno, sempre più diffuso, ma tacito, di ritornare alla fisicità e gioiosità di una vita di relazione."