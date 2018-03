Nel Cosentino la droga viaggia sul bus di linea

Le Fiamme Gialle del Gruppo della Guardia di Finanza di Sibari, hanno tratto in arresto, in

flagranza di reato, un cittadino pakistano che trasportava, in uno zaino, 440 gr. di eroina

suddivisa in nr. 55 ovuli ancora sigillati.

I Baschi Verdi, con l'ausilio dell'unità cinofila, nell'ambito di un servizio finalizzato alla

repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, in località Trebisacce

(CS), all'altezza della stazione di servizio Agip sita in Viale Della Libertà, procedevano al

controllo di un cittadino pakistano che era in procinto di salire sull'autobus di linea "Inter-Saj"

delle ore 23.00 circa, proveniente da Cosenza e diretto a Forlì.



Nel corso delle operazioni, il soggetto, invitato ad esibire i documenti d'identità, mostrava

evidenti e non giustificati segni di nervosismo, che inducevano i militari operanti a procedere

ad un controllo più scrupoloso, anche con l'ausilio dell'unità cinofila.

Le successive attività permettevano di accertare la presenza, all'interno dello zaino in suo

possesso, nascosti in un pantalone al suo interno riposto, di nr. 55 ovuli ancora

sigillati, che contenevano circa 8 gr. di eroina ciascuno.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, è

stata inoltre effettuata una radiografia addominale presso il locale nosocomio, al fine di

accertare la presenza di ulteriori ovuli ancora non espulsi, i cui esiti non hanno evidenziato

corpi estranei all'interno dell'addome del fermato.

Si è provveduto quindi al sequestro della sostanza stupefacente, del telefono cellulare

rinvenuto e degli effetti personali oggetto del controllo.

Il cittadino pakistano, dichiarato in stato di arresto per la violazione di cui all'art. 73, comma

1, del D.P.R. nr. 309/90 (Testo unico sulla droga), che punisce la produzione, il traffico e la

detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope, al termine delle operazioni, veniva

tradotto presso la Casa Circondariale di Castrovillari a disposizione dell'A.G. e rischia ora la

pena della reclusione da 6 a 20 anni.

Con il quantitativo di eroina trafficato, considerando i successivi "tagli" cui viene

ordinariamente sottoposta la sostanza stupefacente, sarebbero state realizzate circa 2200

dosi, che avrebbe portato nelle tasche della criminalità organizzata circa 110.000 euro.