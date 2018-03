Le facilitazioni per la digitalizzazione, delle scuole primarie e delle imprese pubbliche e private, arrivano dal Polo Digitale Calabria

Si è svolta giorno 14-Marzo-2018 la riunione del consiglio direttivo del Polo Digitale Calabria per discutere sulle possibili azioni da intraprendere per facilitare l'introduzione dei processi di digitalizzazione all'interno delle imprese.

"Durante l'incontro", scrive in una nota Il presidente del Polo Digitale Calabria Emilio De Rango, "sono emerse le criticità alle quali le imprese oggi giorno sono sottoposte. Svariati sono i motivi per cui non riescono ad concretizzare, da un punto di vista infotelematico, tutto ciò che potrebbe rappresentare la crescita esponenziale delle loro attività. Alla base di tutto ciò, è emersa la difficoltà legata alla liquidità e accesso al credito, alla disinformazione, al fatto che le imprese hanno timore ad affrontare i mercati globali attraverso i processi innovativi perché non organizzate e non supportate per affrontare l'impatto digitale sulla rete. L'insieme di queste criticità giocano un ruolo fondamentale nel bloccare le aziende verso un nuovo mondo e un nuovo mondo di concepire e gestire le attività in modalità digitalizzata. Oggi vi sono le piattaforme intelligenti di e-commerce" sottolinea Il Presidente De Rango "che sono in grado di svolgere operazioni tali da soppiantare l'intervento di più risorse umane, lo scenario è completamente diverso, le aziende attraverso questi sistemi sono in grado di dare la massima efficienza sotto tutti i profili, da quello amministrativo a quello delle vendite, dei resi, degli ordini, della fatturazione automatizzata, non è più previsto l'invio delle fatture fiscali perché scaricabili direttamente dalle aree riservate dei clienti, ecco da dove proviene l'efficienza dei sistemi informativi in rete dedicati alla gestione automatizzata dei processi aziendali.



Per questo motivo " continua il Presidente "Il Polo Digitale Calabria, dopo un insieme di consultazioni con le imprese, ha deliberato una misura che potrebbe consentire e facilitare, quindi superare, quelle che sono le criticità su citate nell'intendo di traghettare imprenditori ed imprese verso l'informatizzazione dei processi produttivi ed comunicativi attraverso la rete. La misura riguarda la digitalizzazione delle scuole primarie e dell'infanzia, la digitalizzazione delle imprese per l'adozione di software gestionali rivolti ad industria 4.0 e per sistemi di e-commerce integrati a piattaforme intelligenti, prevede inoltre, consulenze gratuite rivolte a enti pubblici e privati, eseguite da esperti del PDC, nell'intendo di favorire l'adozione dei processi rivolti alla digitalizzazione. Sono già pronte le lettere informative," aggiunge Il Presidente "che raggiungeranno a breve tutti gli enti della Regione Calabria, per informarli sulle agevolazioni erogate e le misure adottate dal Polo Digitale Calabria, nell'intendo di favorire i processi di crescita e di digitalizzazione.

Nella fattispecie, la misura, che riguarda le scuole primarie e dell'infanzia e le imprese, fa riferimento alle consulenze gratuite per individuare la tipologia di servizi più appropriati alle esigenze delle aziende, cosi da instradarle e guidarle verso i processi innovativi, e la possibilità di dilazionare i pagamenti fino ad un massimo di 36 mesi senza interessi.

Per maggiori dettagli su come usufruire della misura è attivo lo sportello informativo del Polo Digitale Calabria sul sito internet www.polodigitalecalabria.it

basta compilare il modulo informativo ed inviare la richiesta per ricevere info in merito.