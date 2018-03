Castrovillari (Cs), convocati tre Consigli comunale

Il presidente della massima assemblea cittadina di Castrovillari, Piero Vico, su determinazione della conferenza dei capigruppo, riunita mercoledì pomeriggio nella sala Giunta del palazzo di Città alla presenza del segretario generale dottor Angelo Pellegrino, ha convocato tre Consigli con avvio dei lavori , per tutti, alle ore 17,30 nella sala consiliare.

Il primo, in sessione unica , su richiesta del Sindaco, Domenico Lo Polito, e dei consiglieri delle Civiche, Ferdinando Laghi, Maria Antonietta Guaragna e Peppe Santagada, affronterà, venerdì 23 marzo, le varie questioni inerenti l'Ospedale di Castrovillari.

Il secondo, programmato per mercoledì 28 in prima e giovedì 29 marzo in seconda, si occuperà, oltre che delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, della manovra tariffaria (propedeutica al bilancio) riguardante IMU, TARI, TASI, TOSAP, tassa idrica, per la pubblica affissione, addizionale IRPEF, servizi a domanda individuale.

Il terzo, poi, previsto per mercoledì 4 aprile in prima e giovedì 5 aprile in seconda seduta, riguarderà il bilancio previsionale con il Documento Unico di Programmazione e gli appositi allegati alla manovra contabile.