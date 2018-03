Domenica a Diamante (Cs) la manifestazione “Impariamo oggi a …costruire il nostro domani”

Continua il lavoro di promozione di iniziative del laboratorio civico/culturale "T.U.A. (Tutta Un'Altra) Diamante". Domenica 18 marzo si svolgerà la manifestazione "Impariamo oggi a ...costruire il nostro domani" alle 15 presso il Museo D.A.C. di Diamante. Si tratta di un evento dedicato e realizzato per i più piccoli, ma allo stesso tempo stuzzicante di curiosità anche per i più grandi.

La manifestazione si snoderà con diverse attività attraverso un angolo espositivo dedicato ai bambini e ai ragazzi per esporre le proprie creazioni con i mattoncini da costruzione più famosi al mondo: un simpatico laboratorio creativo tutto riservato ai più piccoli, che potranno giocare e realizzare opere creative e colorate con gli oltre 5 mila pezzi di mattoncini messi a disposizione dall'organizzazione e l'esposizione di vere e proprie opere d'arte da parte di creatori provenienti dal sud d'Italia.

Alle 17 è previsto un convegno dedicato alla pedagogia, con al centro la fase motoria e costruttiva dei ragazzi, analizzando gli effetti educativi e formativi di un gioco trasversale e intramontabile. Al convegno prenderanno parte il sindaco di Diamante Gaetano Sollazzo, in rappresentanza di TUA Diamante Viviana Miceli, la pediatra Pia Cauteruccio, la docente Maristella De Luca, il referente ItLUG Calabria Marcello Oliani e il realizzatore di creazioni personali Lego, Guido Benetti. Il convegno sarà moderato da Benedetta Perrone.

Al termine è prevista una merenda con il taglio di una golosissima torta realizzata a forma di mattoncini da costruzione offerta ai bambini e ragazzi e a tutti i presenti all'evento.