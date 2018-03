Cosenza, Fiera di San Giuseppe: ecco le modifiche ai percorsi Amaco

L'AMACO comunica le modifiche apportate ai percorsi di alcune linee urbane, a causa della Fiera di San Giuseppe. Tali modifiche entreranno in vigore dalle ore 14 di mercoledì 14 marzo e fino alle ore 7.00 di martedì 20 marzo.

Ecco di seguito i percorsi alternativi:

Circolare Veloce Rende

ANDATA: ...Via Montesanto —V.le Trieste —Via V. Veneto —P.zza Riforma —Via R. Montagna —Ponte Mancini —Via D. Morelli —C.so V. Emanuele — Portapiana —Via Panoramica—Via Siniscalchi —P.zza XV Marzo

RITORNO: P.zza XV Marzo —Via Sinìscalchi - Via Panoramica —Portapiana — C.so V. Emanuele —Via D. Morelli —Ponte Mancini —Via R. Montagna — P.zza Riforma —C.so Umberto l° —P.zza dei Bruzi —P.zza G. Matteotti —V.le Trieste —Via R. Misasi.....

Circolare Veloce Arancione:.... Via Popilia - Via Bari - via Reggio Calabria - Via Catanzaro - V.le Trieste - Via V. Veneto - Via R. Misasi......

Circolare Veloce Rossa:.... P.zza dei Bruzi – Via Alarico - Via Catanzaro – Via R. Calabria - Via Popilia......

Circolare Veloce Mancini: soppressa

Circolare Veloce Castrolibero:.... P.zza dei Bruzi -P.zza G. Matteotti -V.le Trieste - Via V. Veneto - Via R. Misasi - Via G. Caloprese

Linee 24 e 25

P.zza dei Bruzi - Via Alarico - Via San Francesco di Paola - C.so Plebiscito - Via Don Luigi Maletta - ex SS 107 - C.da Gramazio – Casali - Caricchio

Linea 26:... Piazza dei Bruzi - P.zza G. Matteotti - V.le Trieste - Via V. Veneto-Via R. Misasi

Linea4T

ANDATA: C.so Mazzini - V.le Trieste - Via V. Veneto – V.R. Montagna - Ponte Mancini

RITORNO: Ponte Mancini - V.le della Repubblica - Via F. Migliori - Via V. Veneto - C.so Umberto I° - P.zza dei Bruzi – Corso G. Mazzini

Linea28: .... P.zza dei Bruzi - P.zza G. Matteotti - V.le Trieste - Via V. Veneto - Via R. Misasi- Via U. Tancredi -- Via F. Simonetta – Via Roma

Linea 30 P.zza dei Bruzi-Via Alarico - Via San Francesco di Paola - C.so Plebiscito - Via Don L. Maletta - ex SS 107 -C.da Gramazio - Casali

Linea 51

....P.zza Matteotti - V.le Trieste - Via Montesanto – C.so Umberto I° - P.zza dei Bruzi -Via Alarico - C.so Plebiscito - Via Don L. Maletta - ex SS 107 - Palazzetto Dello Sport - Casali - Via Dei Martiri - Via Bendicenti.

Linee 52 e 52 P. L..

ANDATA ...C.so Mazzini - V.le Trieste - Via V. Veneto - Via R. Montagna - Ponte Mancini - Via D.Morelli ..

RITORNO . .. Via D. Morelli - Ponte Mancini - V.le Della Repubblica - Via F. Migliori - Via V. Veneto - C.so Umberto I° - P.zza dei Bruzi – Corso Mazzini

Linea 53

ANDATA Corso Mazzini - V.le Treste - Via V. Veneto - Via R. Montagna - Ponte Mancini - Via D. Morelli

RITORNO ..... Via D. Morelli - Ponte Mancini - V.le della Repubblica - Via F. Migliori - Via V. Veneto - C.so Umberto I° - P.zza dei Bruzi – Corso Mazzini

Linea 54

...P.zza Sila – Via Crati – Via G. Storino – Via Popilia – Via Bari – Via R. Calabria – Via Catanzaro – Via Alarico – Piazza Matteotti – V.le Trieste ...

Linea 55: P.zza G. Matteotti - V.le Trieste - Via V. Veneto - Via R. Misasi - Via U. Tancredi - Via Simonetta – Via Roma - Via Nitti – Via G. Dorso – P.zza delle Province – Via Quintieri – Corso L. Fera...

Linea 56: Corso Mazzini - V.le Trieste - Via Montesanto - C.so Umberto I° - P.zza dei Bruzi - Via Alarico - C.so Plebiscito - Via Don L. Maletta - ex SS 107...