Mendicino (Cs), tutto pronto per il terzo "Memorial don Ciccio Fusaro"

È indetto il terzo "Memorial don Ciccio Fusaro" che in questa edizione vedrà la collaborazione della Associazione culturale e teatrale "Maschera e Volto" che si occupa della Biblioteca di Mendicino Cs , con l'Associazione Nostos è il giornale Alvolonews dell'Associazione, che già da due edizioni organizza a tema il Memorial.

"In questa edizione possono partecipare gli autori italiani e stranieri (in questo caso le poesie devono riportare traduzione in italiano) di silloge poetica (edita dall'anno 2010 a oggi) e che andranno inviate a: 'Associazione Nostos c/o Lucia De Cicco. C/da Carito, 18- 87044 Cerisano, Cs entro il 30 maggio 2018.

Si partecipa con una quota di 20 euro

operazione di ricarica, eseguibile presso qualunque ufficio postale , posti adibiti e attraverso il sito web www.poste.it alla carta postepay N° 5333171025726734 intestata a Lucia De Cicco (presidente dell'Associazione Culturale Nòstos)

Sede di premiazione la biblioteca comunale di Mendicino in data da stabilire.

I premiati saranno avvisati tramite email un mese prima, si prega a tal proposito di inserire in busta anche i dati di recapito , residenza , e mail , n° telefono.

Sono previsti solo due vincitori del premio.

Riceveranno una coppa nel materiale da stabilire.

I testi non saranno restituiti e rimarranno alla biblioteca comunale di Mendicino.

Inviare in un'unica copia.

Il testo va inserito in busta chiusa con i dati richiesti.

La giuria sarà composta dai membri dell'Associazioni in numero di 5 elementi, i nomi saranno resi noti solo alla premiazione.

Non saranno rese note classifiche. I poeti sono tutti vincenti e vincitori, questo è solo un concorso che sarà una opportunità per riconoscere alcuni meriti e per mettere in contatto i poeti in una serata, che vedrà per tutti la consegna di un attestato d'onore recante il titolo dell'opera, una poesia a scelta dell'organizzazione, oltre che il nome del partecipante.

Premi e attestati vanno ritirati personalmente o con delegato non verranno spediti. I primi due premi altrettanto altrimenti si procederà all'assegnazione progressiva

Per informazioni maggiori 3498710617".