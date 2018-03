Misiti (M5S) a Diamante (Cs) il 15 marzo

L'on Misiti del Movimento 5 stelle sarà a Diamante giovedì 15 marzo alle ore 19. L'incontro è stato organizzato dal Movimento popolare .L'incontro prevede un'intervista all'on.Misiti da parte della giornalista Francesca Lagatta e sarà occasione da parte dell'onorevole di ringraziare gli elettori diamantesi e cirellesi per la fiducia accordatagli per gli oltre mille voti ricevuti . L'on.Misiti visiterà prima dell'incontro l'area abbandonata del porto diventata una discarica, oggetto di denunce da parte del Movimento popolare. Prima dell'arrivo dell'on Misiti alle ore 17 è previsto un'incontro con il sindaco di Santa Maria del cedro Ugo vetere e l'incontro verterà sulle problematiche del tirreno cosentino e sulle opere pubbliche abbandonate oltre che alla battaglia che il sindaco di santa Maria ha intrapreso per reimpossessarsi delle aree demaniali del suo paese finite in mano di privati. Gli incontri avverrano nel Presidio permanente sul lungomare Santa Lucia ed in caso di maltempo nel sottostante Centro sociale Immacolata Concezione.

Dettagli Creato Martedì, 13 Marzo 2018 19:31