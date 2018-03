A Corigliano-Rossano arriva "Rossotono", una vera e propria bottega della carne

Martedì 13 Marzo 2018 – Un'autentica bottega della carne, tradizionalmente intesa. Con il macellaio pronto ad accogliere, suggerire, consigliare e soddisfare le richieste del cliente. Faccia a faccia. Con la possibilità di scegliere personalmente il taglio o la quantità di questo o quel pezzo di carne in vetrina. E perché no?! Anche assaggiare, prima di acquistare, le succulenti proposte gastronomiche del giorno. Anche la nuova Città unica Corigliano-Rossano avrà il suo "Rossotono", il punto macelleria che dalla grande distribuzione punta ad un ritorno al passato, ma con un occhio al futuro. Sarà il secondo in Calabria; il primo nella provincia di Cosenza.

Non un semplice reparto macelleria, con bistecche e fettine già cellofanate in vaschette, ma un vero e proprio nuovo format che si rifà alla tradizione. Sarà inaugurato Giovedì 15 marzo, all'interno del SIMPLY MARKET, al civico 5 di LARGO Cristoforo COLOMBO, a ROSSANO Scalo. Dalle ORE 8, orario di apertura dell'esercizio che si arricchisce di questo nuovo angolo dedicato alla qualità e alla freschezza. Dalle 10.30 sarà possibile degustare i piatti della bottega che saranno accompagnati, per l'occasione, dai vini della storica e prestigiosa Cantina LIBRANDI di Cirò.

La nuova iniziativa firmata GRUPPO SAVERIO MARINO (MARKET MAR), che da oltre 30 anni opera ed innova nel campo dell'abbigliamento e dei supermercati alimentari e che è titolare, tra le altre cose, dell'ODISSEA 2000, il parco acquatico più grande del Sud Italia, rientra nel master franchising APULIA DISTRIBUZIONE, uno dei principali operatori della distribuzione organizzata del Sud Italia grazie ad una rete di oltre 250 punti vendita presenti in Puglia, Basilicata, Calabria e Molise e che, al Sud, è anche titolare del brand SIMPLY MARKET/AUCHAN.

ROSSOTONO, con i suoi 20 punti vendita in PUGLIA, 2 in BASILICATA e 4 in SICILIA, fino ad oggi era presente solo a REGGIO Calabria.

TOP QUALITY (solo carne di prima scelta), I RIBASSATI (la carne di alta qualità ad un prezzo sempre basso e fisso), FATTI DA NOI (la linea di preparati di carne prodotti ogni giorno). Sono, questi, gli spazi di cui si compone la bottega della carne all'intero del SIMPLY MARKET. - (Avv. Lenin MONTESANTO – Comunicazione & Lobbying/3459401195).