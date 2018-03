"Non conosciamo chi sia questo Roberto Senise ma certamente è una persona poco informata. Se lo fosse, saprebbe che Forza Italia in Calabria ha raggiunto la più alta percentuale italiana, prendendo più del 50% della media nazionale anche tenendo conto dello tsunami Cinquestelle che ha colpito un po' tutti.

Per quanto riguarda Paola è ora di dire la verità: trattasi di collegio A/3 cioè ritenuto sicurissimo come quelli del centro nord. Andrea Gentile ha quindi perso in un collegio sicuro". Ad affermarlo Sergio Del Giudice, consigliere e capogruppo di Forza Italia alla Provincia di Cosenza.

"Ovviamente noi, ed io in particolar modo, non ce l'abbiamo con Gentile, che non è nemmeno iscritto a Forza Italia, ma dichiarazioni come quella di Senise fanno ridere.

Si informi meglio prima di parlare e, soprattutto, eviti brutte figure. Forza Italia in Calabria ha ottenuto un risultato strepitoso che va oltre ogni previsione. Anche se rimane l'amarezza per avere perso collegi sicuri"