Centinaia di carabinieri sono impegnati, dall'alba di oggi, in un'operazione di controllo del territorio a Cosenza. I militari hanno cinturato i quartieri di San Vito, Serra Spiga e anche il villaggio Rom di via degli Stadi. In corso perquisizioni e sequestri.

Dettagli Creato Martedì, 13 Marzo 2018 12:33