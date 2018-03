Sabato 17 marzo 2018, alle ore 10.30, presso la sala del CONI di Cosenza, sita in Piazza Matteotti, si terrà il simposio: "Idee e progetti per la mobilità elettrica in Calabria". L'evento è organizzato dalla prima associazione di Mobilità elettrica nata e con sede in Calabria, "CAL MOVING", fondata da Luciano Luciani, Gaetano Zupo, Michele Arnoni e Natale Vinto. Saranno Presenti, oltre ai fondatori: Mario Occhiuto, Sindaco di Cosenza; Anna Laura Orrico, cofounder Tag Cosenza; Daniele Invernizzi, Presidente Nazionale eV-Now!, e Vice presidente nazionale di Tesla Owners Italia; Massimiliano Braghin, Ceo di Infinit(Y) Hub; Francesco Russo, Assessore alla Logistica Regione Calabria; Roberto Musmanno, Assessore alle Infrastrutture Regione Calabria. I lavori saranno conclusi dal Consigliere Regionale Orlandino Greco, promotore e firmatario della Proposta di Legge sulla Mobilità elettrica in Calabria.

L'evento sarà anche l'occasione per la presentazione dell'associazione "Cal Moving", che nasce con l'intento di promuovere la mobilità sostenibile, specialmente quella a propulsione elettrica, nella nostra regione e non solo, allo scopo di diffondere la conoscenza e l'utilizzo di veicoli ad impatto zero, come alternativa a quelli convenzionali. Uno degli obiettivi primari, previsto dallo statuto dell'associazione, è quello di far conoscere i vantaggi legati all'adozione di una delle forme di mobilità attualmente più sostenibili, economiche e facili da sviluppare, che possono favorire politiche e best practice per il miglioramento delle condizioni di vivibilità delle nostre città, incrementare la qualità dei trasporti, avvicinare le periferie ai centri urbani, in perfetta integrazione con i sistemi di trasporto collettivo attualmente presenti. L'associazione favorirà occasioni di confronto e sinergie tra enti pubblici e privati, imprese, associazioni e cittadini, per la diffusione e la conoscenza della propulsione elettrica e sostenibile, allo scopo di ridurre il gap che ad oggi divide la Calabria dal resto d'Italia e d'Europa.

Al termine della manifestazione si terrà un dibattito per confrontarsi con gli assessori regionali al ramo, consiglieri regionali e comunali, sindaci ed autorità, gettando le basi per l'avviamento di progetti integrati per lo sviluppo delle infrastrutture necessarie ad incrementare il numero di veicoli elettrici circolanti. Verranno altresì presentati i primi progetti e le prime iniziative imminenti nella nostra regione, in collaborazione con i rappresentanti di EV-Now, Tesla Owners Italia e Infinity-Hub, avviando un percorso per lo sviluppo sostenibile della Calabria mai immaginato sino ad ora.