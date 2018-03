A Rossano si rinnova l'appuntamento della Candle Night Fidapa

Come da tradizione, si rinnova il consueto appuntamento della Candle Night Fidapa. Sulla scia della federazione internazionale anche la sezione di Rossano, presieduta da Giuseppina SANTAGADA, celebrerà la tradizionale ricorrenza, quest'anno si terrà sabato 17 Marzo 2018 alle ore 19:00 presso Hotel Murano Lido Sant'Angelo - Rossano.

La Candle Night, Cena delle Candele, è uno dei momenti più importanti nella vita sociale della sezione. Una serata di gala in cui le socie si incontrano sia per un momento di convivialità, ma anche e soprattutto, per rilanciare obiettivi e proposte alfine di perseguire in comunione la mission della federazione stessa.

All'evento interverrà la presidente del distretto Fidapa Sud Ovest Giusy PORCHIA.

Tra le principali finalità della Fidapa, Federazione Italiana Donne Arti Professioni ed Affari. La valorizzazione delle competenze e la preparazione delle socie indirizzandole verso attività sociali e culturali che favoriscono il miglioramento della vita anche lavorativa.

La suggestiva accensione delle candele, momento in cui si è idealmente vicine alle donne di tutto il mondo, suggella l'impegno delle donne Fidapa nel portare la luce dove non c'è, dove altre donne, in paesi lontani, non godono di diritti e dove si combattono battaglie difficili.