Delegazione danese in visita a Tortora: realizzazione di circuiti turistici internazionali attraverso progetti di studio e promozione del territorio

Il Comune di Tortora, Assessorato alla Cultura, ospiterà mercoledì 14 marzo, alle ore 16.30, una delegazione di studenti e docenti danesi dell'Orestad Gymnasium di Copenaghen.

La delegazione visiterà il Museo Multimediale di Blanda, il Parco Archeologico e il centro storico della cittadina.

L'associazione la Zafarana, allestirà un banchetto per offrire delle degustazione di prodotti tipici locali.

Un'importante vetrina per il territorio tortorese, che potrebbe trasformarsi in un interessante attrattore turistico.

Il Liceo Metastasio di Scalea, ha avviato nel 2014, nell'ambito del progetto Erasmus+KA1 "School in progress for a life long learning environment", una collaborazione finalizzata allo studio del sistema scolastico innovativo danese, da parte di un gruppo di docenti, presso la scuola di eccellenza "Orestad Gymnasium" di Copenaghen.

Nella fase conclusiva del progetto, il dirigente scolastico Allan Andersen e alcuni suoi docenti, hanno visitato Scalea e i comuni limitrofi. Entusiasti della biodiversità del territorio, della bellezza dei luoghi, e sorpresi dalla loro scarsa conoscenza a livello europeo, si sono attivati per avviare progetti di studio e promozione delle cittadine dell'alto Tirreno cosentino, in circuiti turistici internazionali qualificati e di ampio respiro.

Una delegazione di quarantanove studenti e quattro docenti danesi, verrà in visita a Scalea, dal 13 al 17 marzo, per la realizzazione di un progetto innovativo di promozione turistica del territorio e della sua biodiversità.

Il 15 marzo, alle ore 9, il Palazzo dei Principi di San Nicola Arcella, ospiterà i docenti danesi, che incontreranno le amministrazioni locali, provinciali e regionali, per discutere sulla possibilità di pubblicizzare il comprensorio che va da Scalea a Diamante. Nel corso dell'incontro, gli studenti intervisteranno gli amministratori presenti.

Un progetto che potrebbe avere interessanti risvolti sull'economia locale e regionale.

Altre tappe in programma: Comune di Scalea (che ospiterà la delegazione) e i comuni di San Nicola Arcella, Aieta, Orsomarso e Santa Maria del Cedro.

