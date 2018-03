Tutto pronto in Calabria per l'apertura della trentaduesima edizione di "Fatti di Musica", il prestigioso Festival del live d'autore nazionale e internazionale ideato e diretto da Ruggero Pegna, che presenta ogni anno alcuni dei più attesi spettacoli musicali dal vivo, premiandoli con il "Riccio d'Argento" del maestro orafo crotonese Gerardo Sacco.

Sarà Levante, il nuovo fenomeno della musica d'autore italiana, a dare il via agli eventi di questa nuova edizione, con l'unica tappa in Calabria del suo tour "Caos in teatro" il prossimo 24 marzo alle ore 21.00 al Teatro Garden di Rende (Cosenza).

La trentenne cantautrice siciliana, che nel 2017 ha pubblicato l'album "Nel caos di stanze stupefacenti" e anche il romanzo "Se non ti vedo non esisti", arriverà con la sua grande band: Alessandro Orefice (tastiere), Alessio Sanfilippo (batteria), Eugenio Odasso (chitarre), Mattia Bonifacino (basso, contrabbasso), Lucia Sacerdoni (violoncello), Tommaso Belli (violino). Di grande impatto visivo anche la scenografia, con Camilla Ferrari come light designer e Filippo Rossi come visual designer, che non mancherà di stupire.

Dall'esordio esplosivo con il singolo Alfonso (2013), che ha scalato le classifiche, non si è più fermata: i suoi primi due album, Manuale Distruzione (2014) e Abbi Cura Di Te (2015), le hanno fatto conquistare i più importanti palchi d'Italia. Unanime il giudizio di pubblico e critica: spettacoli live strepitosi e pieni di energia, voce straordinaria, grande carisma e presenza di palcoscenico. Levante, secondo molti, è l'unica artista nel panorama italiano attuale in grado di tracciare la nuova strada del pop.

Dopo l'esperienza televisiva come giudice di X Factor, ha da poco concluso il tour internazionale, suggellato da una serie di sold out a Barcellona, Madrid, Lisbona, Amsterdam, Londra, Parigi.

"Caos in teatro 2018", partito lo scorso 24 febbraio da Spoleto, porta in scena nella principali città italiane tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera, con nuovi e inediti arrangiamenti, a cominciare dal singolo "1996 La stagione del rumore", appena arrivato nelle radio.

Levante sarà l'unica donna protagonista di "Sky Arte Sessions" la nuova produzione originale di Sky Arte HD, in onda da mercoledì 14 marzo, che in ogni puntata prevede un live set inedito,

Per il concerto di Rende, ancora biglietti disponibili. Prevendite aperte in tutti i punti Ticketone e online su www.ticketone.it, tutti posti numerati. Per informazioni è possibile contattare lo 0968441888 o consultare i siti ruggeropegna.it e otrlive.it.

"Fatti di Musica Radio Juke Box 2018" è un progetto storicizzato inserito dall'Assessorato alla Cultura della Regione Calabria tra i grandi Festival Internazionali anche per il triennio 2017/2019.