Elezioni, Ferrari (Pd): "Alla rabbia abbiamo preferito i contenuti"

"Il nuovo panorama che ci restituisce il voto nazionale e regionale del 4 marzo scorso è anzi tutto sociale e culturale più che politico ed elettorale in senso stretto. Del resto, della opportunità se non della necessità di approcciarsi in modo culturalmente diverso alle ragioni abbastanza evidenti di un diffuso sentimento di insofferenza e di protesta abbiamo parlato in più occasioni nel corso dell'intensa campagna elettorale alle spalle.

Pur tuttavia abbiamo sempre sottolineato in tutte le circostanze che alla domanda reale di cambiamento ed alla urgenza di un'inversione di tendenza da parte di una classe dirigente e politica che si voleva rinnovata da più punti di vista, bisognava rispondere unendo alla passione più che alla sola rabbia, programmi, progetti, idee, creatività e competenza.

Insomma, abbiamo preferito parlare di contenuti e di positività e solo su queste basi ci siamo confrontanti, incontrando ed approfondendo temi e questioni di sviluppo con tantissimi rappresentanti delle istituzioni, amministratori e cittadini, molti giovani, dai quali abbiamo attinto suggerimenti preziosi.

È per queste ragioni che a tutti loro, insieme a quanti mi sono stati più vicini, rivolgo oggi il ringraziamento più sincero per averci ascoltato, per aver interagito con noi, per avermi arricchita, per avermi sostenuta in tutti i momenti e soprattutto per aver riposto in di me e nell'esperienza messa a servizio del territorio e della Calabria futura sostenibile, un autentico e libero consenso di opinione.

Un risultato, certamente diverso da quello al quale tutti ambivamo e che fotografa in ogni caso una scelta omogenea e coerente dell'intero Paese rispetto a prospettive che esulano dalla portata e purtroppo dalla stessa qualità del nostro apporto elettorale; un risultato comunque importante, che costituisce per me e per la mia squadra uno stimolo importante a proseguire con rinnovato entusiasmo la campagna sociale e culturale avviata di ascolto e di dialogo con i territori e con le nuove generazioni per continuare ad offrire un contributo allo sviluppo eco-sostenibile e durevole della nostra regione, a prescindere da ruoli e posizioni istituzionali e politiche". Lo afferma in una nota Sonia Ferrari, candidata al Senato col Pd.