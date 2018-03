Democrazia Culturale brinda alla vittoria dei deputati Calabresi

Che la data di oggi possa rappresentare l'inizio di una nuova pagina politica. Se su scala nazionale il Movimento 5 stelle come un vortice ha spazzato via la seconda repubblica, qui in Calabria possiamo esser orgogliosi dei rappresentanti eletti.

Noi, di Democrazia Culturale eravamo sicuri delle capacità del gruppo guidato dai candidati di Forza Italia ed i fatti ci hanno dato ragione! Un grande plauso va a i già Deputati Roberto Occhiuto e Jole Santelli per aver condotto in modo egregio questa battaglia e i nostri migliori auguri vanno alla neo Deputata ON. Maria Tripodi, che senza dubbio sarà un faro per i giovani calabresi che intendono avvicinarsi alla politica, un punto di raccordo tra la nostra terra e Montecitorio, siamo sicuri delle sue capacità e certi della sua voglia di fare per la nostra regione.

Riponiamo le nostre speranze nel fantastico team Forzista, auspicando che questo sia un punto di partenza per riprendere in mano la politica nel nostro Paese che tanto necessita di un vento di aria nuova, di persone giovani e competenti che riescano a dar lustro alla nostra terra.

Pietro Domma e Antonio Caterino (Democrazia Culturale).

