Spezzano Sila (Cs), la riflessione di Guido sull’8 Marzo

"La "Giornata internazionale della donna" ci impone una riflessione su quello che sta accadendo nel nostro paese da qualche anno a questa parte in merito alle violenze ed alla morte che condanna le donne che si ribellano e che sfuggono dallo stereotipo del possesso e della sottomissione alla cultura patriarcale. In un momento storico in cui si consolidano conquiste sociali, economiche e politiche e campagne come quella #metoo hanno dato la forza a tante donne di denunciare molestie e sopraffazioni, non cessano le morti per femminicidio. Le cronache di questi giorni riportano alla luce famiglie in difficoltà e relazioni compromesse in cui chi solitamente decide di affrontare la crisi, quasi sempre la donna, ci rimette la vita ed è allarmante la considerazione che movente di queste tragedie sia sempre più spesso la non accettazione della separazione e del divorzio. Allora risulta necessario, forse addirittura obbligatorio, volgere lo sguardo alla ricerca di nuovi modelli e nuovi strumenti che ponendosi come alternativi al tradizionale sistema giudiziario, si pongano come obbiettivo aiutare la coppia a gestire in modo costruttivo il conflitto che la riguarda. Intesa in questi termini la mediazione dei conflitti si pone a sostegno in modo particolare delle donne sempre più spesso vittime del loro stesso coraggio, del coraggio di cambiare , del coraggio di vivere oltre, di darsi un nuovo futuro, di quel coraggio che si scontra con la non accettazione e il non riconoscimento da parte di chi invece aveva progettato in modo diverso la propria vita e che non è disposto a sciogliere quelle pesanti catene che uniscono dividendo.

Dal 31 Novembre del 2017 i Comuni di Spezzano della Sila e di Celico offrono ai cittadini ,in misura del tutto gratuita, un servizio di sportello di "Mediazione Familiare e gestione dei conflitti" in cui il conflitto viene considerato e gestito in maniera attenta e professionale , in cui la mediazione , lungi dall'essere una terapia, si prende cura del conflitto e dei configgenti assicurando ascolto , riconoscimento delle emozioni e resa dignità. "Mediazione fa rima con prevenzione" dunque, fondamentale soprattutto in un territorio in cui le famiglie vivono momenti di crisi e di disagio economico e sociale , in cui lo scarto generazionale crea continue tensioni tra genitori e figli , in cui i ragazzi bombardati dalle novità vivono in astrazioni che li allontanano da ciò che è la loro condizione reale, in cui le coppie vedono vacillare ogni certezza.

Lo sportello di "Mediazione familiare e gestione dei conflitti", gestito dalla Dott.ssa M. Cristina Ciambrone, Mediatore familiareA.I.Me.F ,Consigliere regionale A.I.Me.F per la Calabria e dalla Dott.ssa Maria Lina Lettieri, Mediatore familiare A.I.Me.F Vice Consigliere regionale A.I.Me.F. per la Calabria, è attivo tutti i giovedì a sedi alterne presso i Comuni di Spezzano Sila e di Celico e offre ai cittadini uno spazio neutro in cui nessuno viene giudicato ,un luogo sicuro in cui le incertezze possono essere raccontate, la paure affrontate e i conflitti ascoltati e gestiti e perciò ridimensionati prima di diventare dannosi". Lo afferma Maria Cristina Guido, Presidente Commissione Pari opportunità, Comune di Spezzano Sila.