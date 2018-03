Elezioni, Ferrari chiude la propria campagna elettorale nel Cosentino

"Abbiamo bisogno di una classe di governo responsabile, competente e capace sia di continuare sul percorso virtuoso di innovazione intrapreso e portato avanti in questi anni dai governi di Centro Sinistra, nazionale e regionale sia, soprattutto, di affrontare con nuove energie e rinnovate ambizioni tutte le sfide di sviluppo ecosostenibile e durevole. Ciò vale soprattutto per i territori di una regione come la Calabria che sul proprio complessivo patrimonio identitario di biodiversità, di paesaggi, di risorse naturali e di eredità storiche ed architettoniche può e deve giocarsi tutte le carte a disposizione, a partire dal grande contributo delle giovani generazioni che con spirito di resilienza e determinazione continuano sempre più numerosi a scegliere di investire nella loro terra".

È quanto ha dichiarato Sonia Ferrari, candidata al Senato nel Collegio Castrovillari – Cosenza, intervenendo prima a Saracena, insieme al vice sindaco Biagio Diana dove ha avuto modo di incontrare diverse esperienze produttive di eccellenza, come la rete dei produttori del celebre Moscato, Presidio Slow Food e Bene Culturale Immateriale della Calabria; chiudendo la propria campagna elettorale a Castrovillari insieme agli atri candidati, ai sindaci di Castrovillari Mimmo Lo Polito e di San Basile Vincenzo Tamburi ed al Presidente del Parco Nazionale Del Pollino Domenico Pappaterra.

"Siamo consapevoli – ha proseguito la candidata – di aver fatto una campagna elettorale diversa e forse un po' insolita. Non tanto per la velocità ed intensità della stessa né per il fatto che si è trattato per me di una prima esperienza in assoluto. Quanto soprattutto per la qualità e la profondità dei contenuti e dei temi che, attraverso il leit motiv della ecosostenibilità ambientale, abbiamo affrontato tappa dopo tappa, confrontandoci in tutto il collegio, soprattutto con i giovani. Formazione, turismo responsabile e sostenibile, valorizzazione accessibilità e fruizione dei borghi storici e dei patrimoni paesaggistici, professioni verdi, marketing territoriale, messa a sistema delle buone pratiche di governo locale, rete fra le esperienze imprenditoriali e sinergia pubblico-privato. Sono stata queste le parole chiave – ha concluso Sonia Ferrari I facendo appello a votare Domenica 4 marzo la coalizione di Centro Sinistra – con le quali abbiamo cercato di condividere, in questo mese di campagna elettorale, la virtuosa esperienza fatta alla guida del Parco Nazionale della Sila e che rappresentano la nostra visione di progresso della Calabria e dell'Italia".