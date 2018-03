"Vi chiedo un ultimo sforzo in queste ultime ore di campagna elettorale. Andiamo casa per casa, strada per strada. Uniti verso il 4 marzo". Cosi' il candidato al Senato in Calabria, Ernesto Magorno (Pd), chiudendo la campagna elettorale a Diamante (Cs).

Dettagli Creato Venerdì, 02 Marzo 2018 20:22