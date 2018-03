"Quando la difesa è peggiore dell'accusa, non c'è più niente da fare: togliere il disturbo. La Città chiede: chi pagherà i suoi debiti? Non possono essere i Cittadini". Il Movimento NOI non ha ruolo in queste politiche. Nel rispetto di tutti chiede legalità e trasparenza e interviene solo dopo la sua odierna conferenza stampa.

"Abbiamo atteso in religioso silenzio – afferma il Movimento NOI - con il rispetto che si deve alla verità e alle istituzioni, da chiunque esse siano guidate, una risposta a questa brutta ed imbarazzante storia dei debiti personali del Sindaco di Cosenza Mario Occhiuto. Abbiamo atteso una reazione a quella che rappresenta una delle cose più infamanti che colpiscono il primo cittadino della Città di Cosenza esposta, per questo, a livello nazionale. Abbiamo ascoltato le tesi a sostegno di una sentenza emanata da un Giudice e non abbiamo voluto esprimerci a riguardo per il rispetto profondo che nutriamo nella Magistratura e per la Giustizia. Oggi, però, abbiamo registrato una conferenza stampa con una risposta chiara ed inequivocabile del sindaco della Città di Cosenza. Constatiamo, con profondo rammarico, che la risposta è peggiore dell'accusa. Il primo cittadino mostra di evadere le argomentazioni creando, nell'immaginario collettivo, un mondo virtuale nel quale si dice vittima e perseguitato, nell'evidente tentativo di sfuggire all'interrogativo a lui rivolto dalla Cittadinanza che teme, e per questo lo interroga, di dover pagare i suoi debiti. Emerge un aspetto grave, una sorta di difesa d'ufficio e il voler da un lato delegittimare la sentenza di un Giudice e dall'altro quello di impegnarsi in una assai imprudente arrampicata sugli specchi. Oggi, e questa è l'evidenza pubblica dei cittadini e della politica, un'intera città si è ribellata a questo scenario temerario che la Giustizia ha promosso come una verità: i debiti del sindaco li pagheranno i cittadini!

Ormai – conclude la nota del Movimento NOI - anche per il clima elettorale che si respira Palazzo dei Bruzi, si aggrava una posizione sempre più fragile di un rappresentante delle Istituzioni che dovrebbe tutelare i cittadini, piuttosto che farli sentire nel pieno smarrimento, gravati di colpe che non hanno. A questo punto, il Primo Cittadino di Cosenza, dovrebbe necessariamente e immediatamente saldare, se è nelle condizioni di farlo, la grossa mole di debiti personali e solo dopo, riprendere a governare la città guadagnando la libertà di farlo senza alimentare ombre e sospetti. Se tutto ciò non fosse possibile, il sindaco di Cosenza dovrebbe rassegnare le proprie dimissioni e risolvere i problemi nelle sedi opportune".

