Guccione: “Cosentini rischiano di pagare debiti privati di Occhiuto”

"Occhiuto non deve fare la vittima, ne noi vogliamo strumentalizzare, ma la verità è che i cosentini rischiano di pagare i suoi debiti privati". Lo ha detto, nel corso di una conferenza stampa, Carlo Guccione, consigliere d'opposizione al Comune di Cosenza, in merito alla sentenza del Tribunale che condanna l'ente a risarcire Equitalia facendosi carico dei debiti privati del sindaco. Per quattro anni, secondo il tribunale, l'amministrazione avrebbe ingiustamente versato ad Occhiuto lo stipendio di sindaco anziché accantonarlo in modo da sanare i suoi debiti personali, che ammontano a 1,770 milioni di tasse non pagate. Guccione ha parlato anche dei 19 milioni di euro di debiti maturati negli anni dalla gestione del sindaco Mario Occhiuto. " Tutto questo sarà discusso in Consiglio per trasparenza Diciannove milioni - ha detto - sono solo quelli che siamo riusciti ad accertare. I cosentini devono sapere da chi sono amministrati. È un falso che i debiti provengano dalle amministrazioni precedenti e ho i documenti che lo provano. Anche il Tar ha evidenziato un danno erariale e ha inviato gli incartamenti alla Corte dei conti per accertare le responsabilità".

Dettagli Creato Venerdì, 02 Marzo 2018 15:42