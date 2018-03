Nellaconferenzastampa diieriilsindaco di Rendeha messo in chiarounacosafondamentale: suRendesono in arrivo ben 40 milionitra agenda urbana e accordo di programma per la metropolitanaleggera Cosenza- Rende- Unicale non bisognaperdere tempo suinutilidiscussioniche al cittadinointeressanotantoquanto". Il giorno dopo la conferenzastampasulbilancioarriva la nota del consiglierecomunale del LaboratorioCivico Marco Greco chespecifica "sull'agendaurbanaricordoche per Rendesono a disposizione 15 milioni di euro e il 6 marzopresenteremoinostriprogettiallaRegione per poi discutereiltuttocon ilpartenariatosociale". Ed è ancora Marco Greco chespiega la strategiadell'areaurbana: "prevedeanche lo sviluppo di una rete ecologicaurbana per la messa in rete e la valorizzazionedellestruttureverdidella due città. Parchiurbani, parchifluviali e areeverdi per un importocomplessivo di circa 20milioni di euro chesarannochiesti come risorseaggiuntive a valeresulfondo di coesione". Ed è arriva la notiziachesaràgraditacertamentenon soloaicittadini di Rende, ma anche a quelli di Cosenza. Ed è lo stesso Marco Greco a darla: "Traquestiprogetti assume particolareimportanzal'integrazione del Parco Nicholas Green e il Parco Robinson. E saràilpiùgrandeparcodell'areaurbana. Naturalmente per quantoriguardail Parco Robinson saràoggetto di un intervento di riqualificazione e di sviluppo. Ridaremoairendesiil Parco Robinson come nuovo". Ma Marco Greco non siferma nellaanalisideiprogettidell'agendaurbana: "sonoprevistialtri interventisull'efficientamentoenergetico e sulleinfrastrutture per le smart-city, mobilitàsostenibileanche per le periferie,sull'inclusionesociale per isegmenti di popolazionepiùfragili, finanziamenti per gli eco sistemidellacreatività e dell'innovazionetecnologica e culturale e per la rigenerazionesocialeedeconomica del centrostorico. E sono al vaglioancheinterventifinalizzati per ilmiglioramentodeiserviziall'areaindustriale". E quandosiparla del centrostoricoilconsiglierecomunale del LaboratorioCivicoricordaancorache "tra 20 giornipartirannoilavori per la ristrutturazione del Castello, c'èuna rete importantechevedel'unionedeimusei con l'aperturadomenicalecheresta un ottimoservizio per icittadini e ituristi e poi con ifondidell'agendaurbanarimetteremo in sesto le scale mobili. Sonodeisegnalichiari e importantichecontinuamentequestaamministrazionestadando. La nostra visione per la rinascita del centrostoricomira al turismoreligioso, aquellomusealee ,naturalmente, a breve,sonopreviste la nascita di altreattivitàcommercialichedarannounaspinta maggiore ad un borgoanticodestinato a rinascere".

Dettagli Creato Venerdì, 02 Marzo 2018 15:29