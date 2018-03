Castrovillari (Cs), Dania Maiuri (Partito comunista): “Riprendiamoci il nostro futuro e i nostri diritti”

"Fin da giovane ho sentito il bisogno di cambiare questo sistema economico ed abbattere le differenze sociali che causa, per questo, dopo anni di militanza senza partito, ho scelto di aderire al Partito Comunista e ho accettato volentieri di candidarmi nelle sue fila in questa battaglia elettorale. Questa scelta è stata dettata dalla consapevole che il nostro obiettivo è costruire il Partito Comunista e non vincere le elezioni, dando voce a tutti gli sfruttati, i precari e i disoccupati calabresi.

Lavoro alle poste, quindi per alcuni sono una lavoratrice privilegiata, ma penso che il diritto ad un lavoro stabile e dignitoso e ad una giusta paga non debbano essere "privilegi", ma diritti per tutti e bisogna unire i lavoratori per evitare questa guerra fra poveri voluta dai padroni, i veri privilegiati sono loro che campano col nostro sudore!

Il voto al Partito Comunista è l'unico voto di classe, riprendiamoci il nostro futuro e i nostri diritti, il 4 marzo vota partito comunista!". Lo afferma Dania Maiuri candidata alla camera per il partito comunista.