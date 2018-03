Cosenza, Morra (M5S): "I cittadini non paghino i debiti di Occhiuto"

"Il Tribunale civile ha deliberato che il Comune di COSENZA, non avendo provveduto a pignorare l'indennità di funzione del sindaco, nonostante le varie richieste di Equitalia, ora dovrà farsi carico di restituire tutte le somme indebitamente percepite da Occhiuto pari a 78.713,00 euro per ogni anno in cui il debitore (Occhiuto) ha rivestito la carica di sindaco a decorrere dalla data di notifica del pignoramento, ovvero 4 anni fa". Lo afferma, in una dichiarazione, Nicola Morra, senatore del Movimento 5 stelle. "La sentenza - aggiunge - risale a due mesi fa e stranamente ancora sembra non sia stata neanche notificata al Comune. La vicenda ha giustamente avuto una rilevanza nazionale e ci sembra paradossale che i cittadini cosentini debbano oggi pagare con le proprie tasse i debiti personali del primo cittadino. Il mio impegno sarà totale, anche attraverso azioni legali che la Legge mi permette, per interessare tutte le Istituzioni competenti su questa vergognosa vicenda". "Auspico che il senso di responsabilità e delle istituzioni dovuto - conclude Morra - detti, ai responsabili di questi fatti che offendono le istituzioni stesse, di dimettersi e chiarire prima i propri problemi personali e poi impegnarsi in politica".

