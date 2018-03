Ritornano gli appuntamenti concertistici della prestigiosa kermesse musicale de La Città della Musica, giunta alla sua tredicesima edizione con la direzione e l'ideazione del Maestro Giuseppe Campana.

Appuntamento da fissare in agenda per Sabato 03 Marzo, alle ore 19, presso la sala concerti del Centro Studi Musicali G. Verdi di Rossano.

Il famoso pianista Giuseppe Maiorca ritorna per deliziare il pubblico della rassegna con le sue alte performance nel campo concertistico. Il concerto è gratuito. Gli amanti della buona musica sono invitati a partecipare.

La rassegna musicale è organizzata dal Centro Studi Musicali "G. Verdi" di Rossano. In collaborazione con la Pro Loco Rossano "La Bizantina", con la partnership del Lions Club Rossano-Sybaris, Gruppo donatori Sangue "FRATRES" Rossano Francesca Zicarelli O.n.l.u.s., l'associazione White Castle, l'azienda agricola Gallo, il ristorante pizzeria Le Macine, il Centro Ottico Pugliese, la Mondadori Bookstore Rossano, il periodico "La Voce", Unipol Sai, Kairos, Cmp.

Giuseppe Maiorca inizia i suoi studi musicali all'età di sei anni, allievo del maestro Luciano Luciani. Ammesso giovanissimo in Conservatorio, prosegue sotto la guida di Valentino Di Bella e Antonio Di Donna e studia parallelamente la composizione sotto la guida del maestro Elvio Leggiero. L'incontro con

il maestro Michele Marvulli segna una svolta importante: dopo alcuni anni di intenso studio sotto la sua guida, si diploma a Cosenza nel 1981. Continua a perfezionarsi per un decennio, seguendo assiduamente gli insegnamenti di Aldo Ciccolini e di Bruno Mezzena. La sua intensa carriera accademica è stata coronata dall'ARCM Performing Diploma, conseguito presso il Royal College of Music di Londra con la Menzione d'onore (1987). Da più trentacinque anni svolge attività concertistica ininterrotta; è apprezzato soprattutto per la profondità della lettura del testo musicale, e per l'intensa partecipazione emotiva. Tiene concerti frequentemente per prestigiose istituzioni in Italia e all'estero; vanta collaborazioni cameristiche con strumentisti di fama internazionale. Fa parte di giurie di concorsi di esecuzione musicale nazionali e internazionali; dal 1981 è docente di Pianoforte Principale presso il Conservatorio di Cosenza: alcuni dei suoi allievi si sono affermati in importanti concorsi, ed hanno intrapreso significative carriere.