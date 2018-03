Elezioni, evento di Potere al Popolo per la chiusura della campagna elettorale

Venerdì 2 marzo alle 18:30, presso il Teatro dell'Acquario ( via Galluppi, 15) a Cosenza, chiuderemo la nostra campagna elettorale.

La nostra è stata una splendida campagna, in cui abbiamo fatto solamente quello che già facciamo quotidianamente, tutto l'anno. Tra le tante cose che ci hanno visti protagonisti vogliamo ricordare quelle per noi più significative: la nostra presenza in piazza il 26 dicembre per protestare contro l'apertura degli esercizi commerciali nei giorni di festa ed in solidarietà con i dipendenti; l'azione sopra il Ponte di Calatrava, simbolo della cementifazione selvaggia di questa città e per ricordare l'operaio morto qualche mese fa nei pressi di quel cantiere; ed ancora l'azione sotto la sede Rai, in contemporanea in tutte le sedi d'Italia, contro l'oscuramento mediatico che ha subito la nostra lista nelle prime settimana di campagna elettorale.

Il nostro programma è stato scritto collettivamente e dal basso, i nostri candidati sono stati scelti nelle assemblee territoriali, abbiamo raccolto 52.000 firme per la presentazione della lista anche se ne sarebbero bastate 25.000. Questi sono i numeri di un movimento popolare che è solo all'inizio e guarda già oltre il 4 marzo. La nota di Potere al Popolo – Cosenza