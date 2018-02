Cosenza, giovani di Fratelli d'Italia a sostegno delle forze dell'ordine

Ha fatto tappa stamattina a Cosenza il Camper di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d'Italia, per la Campagna "Il Viaggio dei patrioti" guidata da Fabio Roscani, Presidente Nazionale di GN accompagnato dai dirigenti Nazionali Gianluigi Verta e Pasquale Oronzio e dal Presidente provinciale Alfredo Moccia .

"Abbiamo chiamato questa campagna Il Viaggio dei Patrioti con l'intento di spiegare in tutte le città d'Italia quali sono i nostri punti programmatici, quali sono i nostri sogni e le aspettative di una generazione che oggi torna protagonista della politica Italiana" dichiara Roscani.

"Oggi siamo qui a Cosenza per manifestare la nostra vicinanza alle forze dell'ordine e per illustrare il punto sulla sicurezza, presente sul programma di Fratelli d'Italia. Vorremmo un Italia in cui lo stato fosse più presente la sera quando la gente torna a casa".

Presenti alla manifestazione anche il sindacato autonomo di Polizia COISP, che ringrazia sentitamente Fratelli d'Italia per il sostegno dato alle forze dell'ordine in questa campagna elettorale, e Fausto Orsomarso, candidato alla camera dei deputati per Fratelli d'Italia che afferma: "Partecipo attivamente a questa campagna organizzata dai ragazzi di Gioventù Nazionale per rendere noto che in Italia c'è bisogno di una maggiore sicurezza e soprattutto è necessario essere solidali con chi la sicurezza la garantisce tutti i giorni".