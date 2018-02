“Rossano Purpurea”, il 28 febbraio free lectio di Delia Dattilo dal libro“Relics”

Corigliano-Rossano, Rossano Purpurea. Torna l'appuntamento con il salotto letterario del centro storico di Rossano, nell'EmporiumCafè. Mercoledì 28 febbraio ore 17:30 la free lectio di Delia Dattilo, artista e antropologa, che incentrerà la sua lezione sul concetto di viaggio, prendendo spunto dal suo libro "Relics",Ferrari Editore, racconterà il suo viaggio on the road in Calabria. Inteso come recupero della bellezza del guardare. L'autrice sarà accompagnata dall'archeologa Carmela Bilotto. Che illustrerà le più importanti caratteristiche dei luoghi descritti nel libro. Interverrà per un saluto Alessandra Mazzei, presidente dell'Associazione Rossano Purpurea. Seguirà un breve dibattito culturale tra la scrittrice e tre giovani appassionati lettori, Alessia Grillo, Francesca Pisano e Teresa Vincenzo, coordinati da Iolanda Barone.

La geografia del mito, antiche storie di civiltà, l'arte contemporanea, la lettura del presente, stimoli. Domande e riflessioni accompagneranno l'incontro della scrittrice con il pubblico di Rossano Purpurea.

ROSSANO PURPUREA, IL LIBRO"RELICS"

Un viaggio on the road in Calabria, in equilibrio lungo il confine tra sogno e realtà, tra immagini e parole. Pesci sognanti, ambientazioni surreali, figure particolari e una serie di mash-up (realizzati ad hoc) tra le pagine di un libro accattivante e fondamentale per la sua capacità di far rivivere nella scrittura luoghi, notizie, riti e miti, tra storia e percorsi. Un piccolo scrigno che rivela piccole e grandi realtà, celate sotto un velo di onirica bellezza! Il libro è accompagnato dalla prefazione di Ermenegilda De Caro e da un saggio di critica d'arte di Francesca Londino.