In questo particolare momento, probabilmente la Calabria è tra le regioni italiane quella che avrebbe più necessità di giovani formati con precise competenze in linea con le più diverse richieste dell'economia della sostenibilità ambientale, della rigenerazione dei territori, della rivitalizzazione dei centri storici e più in generale del turismo responsabile.

È quanto ha dichiarato Sonia Ferrari, docente di marketing del turismo all'Università della Calabria e commissario del Parco Nazionale della Sila, candidata al Senato nel Collegio Castrovillari – Cosenza intervenendo ieri (sabato 24) a Cosenza e Rende e oggi (domenica 24) a Paola e Marano Principato per incontrare, insieme agli altri candidati, sostenitori, simpatizzanti ed elettori.

Da una parte - ha aggiunto – il costante saldo demografico negativo, confermato purtroppo anche per il 2017 e costituito molto spesso da giovani intelligenze e risorse emigrate altrove, per studio e poi per lavoro; dall'altra, la disponibilità diffusa di un patrimonio identitario complessivo, di biodiversità, di paesaggi, di giacimenti e di risorse culturali ed architettoniche con spiccate potenzialità di ospitalità diffusa.

Sono dati ed evidenze che – ha proseguito - letti alla luce dei risultati del report OCSE 2017, secondo il quale il 35% delle persone in Italia fa un lavoro che non ha nulla a che vedere con il percorso di studi fatto, ci convince ancor di più della necessità, che diventa salvifica per la nostra regione, di praticare con la formazione tecnica una inversione di tendenza nell'approccio manageriale al nostro patrimonio ed alle nostre risorse naturali, storiche ed umane.

Su questa sfida culturale ed epocale, che è Politica nel senso più alto e nobile del termine - ha concluso la Ferrari - vogliamo misurarci, mettendo a disposizione la nostra esperienza di governo locale al Parco Nazionale della Sila e di formazione all'Unical, per contribuire insieme a voi a costruire dal basso ed in Parlamento una nuova classe dirigente per la futura Calabria.

DOMANI LUNEDÌ 26 SANT'AGATA DI ESARO (AULA CONSILIARE) – ORE 21

Sonia Ferrari parteciperà all'incontro ospitato nella sala consiliare di via P.Bellanova al quale interverrà anche il Sindaco Luca Branda.