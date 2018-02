La Lista per Cosenza lancia raccolta firme per Mario Occhiuto presidente della Regione Calabria

Lista per Cosenza inizierà a raccoglieRe le firme per la candidatura di Mario Occhiuto a Governatore della Calabria sin dal 6 marzo.

Saranno organizzati banchetti e sarà possibile firmare da ogni parte della Calabria.

"Contro la politica degli inciuci e dei potentati Mario Occhiuto rappresenta l'unica possibilità di riscatto per una regione che non ha mai avuto una Regione al suo fianco. Occhiuto Presidente è la vera, grande azione politica da mettere in campo subito per salvare la Calabria, ormai sorella povera d'Europa".