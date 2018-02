Il 24 febbraio a Palazzo dei Bruzi la premiazione degli studenti cosentini che hanno partecipato alla finale di zona dei Giochi Matematici del Mediterraneo

E' in programma sabato 24 febbraio, alle ore 10,00, nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, la premiazione degli studenti cosentini partecipanti alla finale di zona dei Giochi Matematici del Mediterraneo, l'iniziativa promossa dall'A.I.P.M., l'Accademia Italiana per la promozione della matematica "Alfredo Guido", e riservata agli alunni, di scuole pubbliche o private, italiane o straniere. In particolare il concorso è aperto agli alunni delle terze, quarte e quinte classi della scuola primaria, a quelli delle classi della scuola secondaria di primo grado e agli alunni delle prime e seconde classi della scuola secondaria di secondo grado. I Giochi hanno l'obiettivo di mettere a confronto fra loro allievi di diverse scuole, gareggiando con lealtà nello spirito della sana competizione sportiva, al fine di sviluppare atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica, offrire opportunità di partecipazione ed integrazione e di valorizzare le eccellenze.

Alla cerimonia di premiazione, in programma sabato a Palazzo dei Bruzi, parteciperanno l'Assessore alla scuola del Comune di Cosenza Matilde Spadafora Lanzino, Marietta Iusi, dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo "Cosenza I Zumbini" (scuola capofila) e le dirigenti delle altre sei scuole partecipanti alla finale di zona dei Giochi matematici del Mediterraneo: la "Rita Pisano" e la "De Matera" di Cosenza, la scuola di Rende-Commenda, quelle di Aprigliano e San Fili e la scuola primaria paritaria "Talking Cricket" di Cosenza.

La finale nazionale si svolgerà il prossimo 21 aprile nel Campus Universitario di Palermo.

Dettagli Creato Giovedì, 22 Febbraio 2018 18:59