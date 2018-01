Il sindaco di Diamante Gaetano Sollazzo ha azzerato la Giunta comunale "mettendo in discussione gli attuali assessori e revocando tutte le deleghe". È quanto si legge in una nota del Comune. "Questa scelta - prosegue la nota - arriva dopo quattro anni di amministrazione targata Gaetano Sollazzo, per avere una più ampia disponibilità e condivisione sui programmi, nell'ottica di conseguire, con maggiore impegno, gli obiettivi prefissati nella compagine politica di maggioranza". "E' una scelta - afferma il Sindaco - per spronare tutti e per un rilancio che ci porti ad affrontare, con maggiore determinazione, i restanti sedici mesi di amministrazione. Ciò significa che non c'è ancora nessuna decisione sul confermare o meno la Giunta: è invece questa una decisione volta a fare il punto sulla situazione e portare avanti, con maggiore vigore, un discorso che guardi ai prossimi sedici mesi di amministrazione".

Dettagli Creato Martedì, 16 Gennaio 2018 14:59