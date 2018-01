"Ringrazio i promotori di Green Game, i Consorzi Cial, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea e Rilegno per la capillare opera di sensibilizzazione alla sostenibilità ambientale rivolta ai nostri giovani. E'importante capire che alluminio, carta, plastica, vetro e acciaio se correttamente conferiti nella raccolta rivivono infinite volte. In bocca al lupo a tutti!" è un tratto del messaggio firmato Gian Luca GallettiMinistro dell'Ambiente, rivolto agli oltre 500 studenti della regione Calabria che questa mattina, nell'Auditorium Casalinuovo di Catanzaro si sono contesi il titolo di CAMPIONE REGIONALE GREEN GAME CALABRIA 2017.

Due manches da 15 domande ciascuna studiate appositamente dallo staff e dai Consorzi di Filiera. La gara è stata molto avvincente con studenti concentrati e molto preparati sul tema trattato. Alla fine delle batterie la Scuola più GREEN della Calabria è risultata l'IPSIA Leonardo da Vinci di Castrovillari (CS) (classe 2^A), al secondo posto il Liceo Scientifico Volta di Reggio Calabria (classe 2^B), mentre la medaglia di bronzo è andata al Liceo G. Da Fiore di Rende (CS) (classe 2^E).

Impeccabile la conduzione di Alvin Crescini relatore e produttore del progetto, che ha saputo mantenere sempre alta la concentrazione dei ragazzi presenti in sala alternando momenti di grande concentrazione a pause divertenti.

Presenti i rappresentanti dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi: dott. Gennaro Galdo di Cial ed in rappresentanza di Ricrea, dott.ssa Claudia Rossi di Comieco, dott. Elisa Celsan di Corepla e dott.ssa Barbara Lingessodi Coreve che hanno assistito alla Finale dal palco per intervenire e suggerire consigli ai giovani finalisti.

"Green Game si è rivelato ancora una volta un format di successo. Per noi Consorzi è un ottimo strumento per raggiungere gli studenti di ogni regione italiana e quest'anno in Calabria con gli oltre 12.000 ragazzi coinvolti abbiamo raggiunto un ottimo risultato. Parlare di raccolta differenziata e riciclo non è facile e questo progetto ci permette di arrivare e parlare con le nuove generazioni in maniera anche divertente. La Finale di oggi è una dimostrazione di questo successo e ringraziamo i ragazzi ma anche e soprattutto i docenti che ci hanno aiutato e seguito in questo percorso didattico che è durato 3 mesi" è la dichiarazione congiunta dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli imballaggi CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA promotori di GREEN GAME

Numerose le telecamere accese durante l'evento: a partire da quelle di Rai3.