"San Giovanni in Fiore è rimasta scossa dall'operazione 'Stige', della Dda di Catanzaro, le cui ricostruzioni interessano anche il nostro territorio. La giustizia, nella quale cui confidiamo, farà il suo corso. Ci auguriamo che sia il più rapido possibile, nell'interesse collettivo". È quanto afferma il sindaco di San Giovanni in Fiore, Giuseppe Belcastro.

"Nel frattempo - prosegue Belcastro - è doveroso lavorare sul piano istituzionale, insieme a tutti gli attori sociali, economici e religiosi, per riportare fiducia nella nostra gente; per rafforzare la cultura della legalità e impedire che San Giovanni in Fiore passi nell'opinione pubblica come luogo di 'ndrangheta. Non siamo una società mafiosa. Strumentalizzazioni e semplificazioni sono sempre dietro l'angolo. Nel contesto attuale, fatto di giudizi immediati e molto meno di memoria ed equilibrio, la biografia del nostro popolo, operoso, buono e segnato dai sacrifici degli emigrati, può essere oscurata da pesanti episodi di cronaca, che, ferma restando la presunzione d'innocenza, danno comunque segnali evidenti sull'urgenza di alimentare l'umanità e la solidarietà proprie di San Giovanni in Fiore. L'amministrazione in carica sta cercando con determinazione di superare il dissesto finanziario del municipio, che ha ricevuto in eredità. Nonostante questo macigno, che ha precisi vincoli di legge, riteniamo prioritario avviare politiche di riutilizzo del patrimonio comunale, impiegando al meglio ogni risorsa disponibile per il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini". "Per noi è indispensabile - sostiene ancora Belcastro - garantire trasparenza, legalità e imparzialità degli uffici. Soprattutto è essenziale, in favore dei giovani e dei disoccupati, impegnarci per la creazione di possibilità di lavoro vero e dignitoso, in assenza delle quali si rischia la devianza, perfino la più grave. San Giovanni in Fiore nasce dalla spiritualità gioachimita e ha una tradizione democratica da preservare. Ha un'anima di profonda laboriosità, una profonda coscienza delle leggi e una storia di lotta in difesa della libertà, dei ceti più deboli e dei lavoratori. Mi appello, allora, all'intera comunità, senza distinzioni politiche e con la massima inclusione. Uniti, dobbiamo intervenire per bloccare pericolose generalizzazioni e per esprimere a voce alta il più autentico sdegno, la più decisa lontananza dalla logica e dalla cultura mafiosa. Insieme - conclude Belcastro - siamo più forti, insieme costruiamo il futuro".