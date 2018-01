Sit-in a Cassano allo Ionio (Cs): “No a depotenziamento poliambulatorio”

Sit-in di protesta davanti al Poliambulatorio di Cassano allo Ionio. L'iniziativa è stata promossa, spiegano i componenti di un comitato spontaneo, "per richiamare l'attenzione degli organi preposti sugli atavici disservizi sanitari presenti sul territorio e sulla paventata soppressione di alcuni servizi presenti nella struttura sanitaria". "Il nuovo anno - ha affermato il portavoce del comitato, Francesco Garofalo - è iniziato nel peggiore dei modi. Nonostante le assicurazioni fornite dal direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza Raffaele Mauro, in un recente incontro, il servizio di diabetologia resta sospeso. La situazione sanitaria esistente nel comune di Cassano non è più assolutamente tollerabile. Lunedì chiederemo un incontro urgente al Prefetto di Cosenza anche per evitare che la protesta possa sfociare in azioni più dure". Al sit-in era presente il consigliere regionale Gianluca Gallo che nei giorni scorsi ha sollevato la questione.

Dettagli Creato Sabato, 13 Gennaio 2018 16:57