Luzzi (Cs), riunione del direttivo del Pd: nuovo segretario di Leone

Venerdì 12, gennaio, si è svolto a Luzzi presso la sede del Partito Democratico, di contrada Cavoni, la seconda riunione di direttivo, dopo il congresso del 26 novembre scorso, che ha visto un rinnovamento nella segreteria con l'elezione di Michele Leone, ingegnere luzzese di 31 anni.

Il primo tema affrontato nella discussione è la grave carenza idrica, sul nostro territorio. Nel periodo estivo la nostra cittadinanza ha sofferto molto questa problematica ed ancora oggi nei mesi invernali ci sono giorni di disservizi, chiediamo come PD Luzzi, all'amministrazione comunale che istituisca un tavolo tecnico, politico edamministrativo per affrontare in modo serio la questione coinvolgendo tutti gli attori deputati, Comune, Sorical, ente gestore e Regione Calabria settore idrico. Bisogna da subito affrontare il problema ed attuare delle misure risolutive a breve e a lunga scadenza, quindi garantire il servizio da subito e programmare gli investimenti per il futuro, come le captazioni di ulteriori sorgenti e il rifacimento delle reti. Non si può più andare avanti con l'emergenza e con l'autobotte, c'è bisogno che l'amministrazione di Luzzi affronti da subito il problema coinvolgendo tutti gli attori convolti, altrimenti questi disservizi di oggi diventeranno un domani specialmente nel periodo estivo una grave crisi sociale ed igienico-sanitaria.

Nella riunione sono stati affrontati molti altri temi che stanno a cuore ai luzzesi, verranno in seguito approfonditi con delle iniziative politiche dedicate, si è proceduto poi alla organizzazione del partito rimarcando la necessità di aprirlo a quanti ne vogliono far parte, ai sostenitori ai simpatizzanti, per dare il massimo coinvolgimento della cittadinanza nell' affrontare i problemi e riuscire ed elaborare le giuste risposte per un territorio molto vasto come è Luzzi.

Il segretario Michele Leone, in seguito, dopo una lunga consultazione nel merito e sulle competenze, ha nominato i componenti della segreteria, che sono qui di seguito elencati: l'ingegnere Giampiero Basile con delega all'ambiente e allo sviluppo della zona montana;la dottoressa Assunta Rendace con delega alle politiche sociali e al centro storico; l'architetto Mario Pio Longo con delega all' Urbanistica e Lavori Pubblici; il consulente del lavoro Francesco Montalto con delega al bilancio economia e programmazione comunitaria;l'artigianoFranco Festa con delega alla pubblica istruzione; l'imprenditore Andrea Cosenza con delega alle attività produttive e commercio; la dottoressa Maria Pia Galasso con delega alle politiche per il lavoro; l'ingegnere Francesco Longo con delega allo sviluppo della Valle, Turismo, Cultura e Sport;l'ingegnere Emilio Morelli con delega all'innovazione e allo sviluppo digitale; il medico Francesco Vivacqua con delega all'igiene e alla salute pubblica.

Nel Corsodella riunione si è deciso altresì che la sede del circolo del Partito Democratico rimarrà aperta per ricevere le istanze dei cittadini che verranno da tutto il territorio stabilendo in fase successiva gli orari e i giorni di apertura, si è aperta anche un casella di posta elettronica luzzipd@gmail.comdove tutti i cittadini possono inviare istanze di problematiche varie o anche per proporre nuove idee e progetti.