Crosia (Cs), atleti da tutta la regione per la "Maratona di Natale"

Circa 100 corridori, tra dilettanti e semiprofessionisti, provenienti dal comprensorio della Sibaritide e dall'intero bacino regionale, hanno preso parte alle terza Maratona di Natale a Mirto Crosia. Quindici chilometri su strada, tracciati nel contesto di un circuito urbano che ha attraversato le vie principali della cittadina traentina. Francesco Russo: una giornata dedicata allo sport, alla socializzazione e alla riscoperte delle bellezze artistiche e dei sapori del territorio.

La manifestazione, tenutasi la scorsa domenica 7 gennaio, è stata promossa dal Centro sportivo Elisir di Mirto Crosia con la collaborazione delle associazioni podistiche ASI Calabria e Asd Corricastrovillari e con il patrocinio dell'Amministrazione comunale di Crosia – Assessorati allo Sport e al Turismo.

Confermiamo il successo di una manifestazione sportiva – commenta il consigliere comunale delegato, Francesco Russo, che ha presieduto la cerimonia di premiazione della Maratona di Natale 2017/2018 – che ad appena tre anni dalla sua prima edizione si conferma già come un evento importante nel contesto podistico regionale. È stato un onore, infatti, aver registrato la presenza e la partecipazioni di atleti provenienti dall'intera provincia di Cosenza ma anche dai territori di Crotone, Catanzaro e dall'area del Pollino. Crediamo in questo tipo di eventi che promuovono i cosiddetti sport minori, trasmettono i sani valori della socializzazione ed educano alla salute. Ma il successo della manifestazione ancora una volta è giunto grazie alla collaborazione fattiva tra l'Amministrazione comunale e le dinamiche associazioni che operano nella nostra comunità; in questo caso – precisa Francesco Russo - grazie al Centro sportivo Elisir, un'eccellenza nel comprensorio ella Sibaritide e della Valle del Trionto nella promozione delle discipline atletiche e del calcio giovanile. Avendo preso consapevolezza, pertanto – conclude l'Amministratore –, del grande potenziale che la Maratona di Natale può esprimere nel tempo, archiviato il successo della terza edizione lavoreremo, già a partire dai prossimi giorni, affinché il prossimo anno la manifestazione possa avere una eco ancora maggiore.

Sette le squadre semiprofessionistiche che hanno preso parte alla terza edizione della Maratona di Natale sui 15Km: Asd Corricastrovillari, Polisportiva Magna Graecia, Asd Cirò runners, Marathon CS, Atletica Rendese, HMC Catanzaro e Cosenza K42. Questi i vincitori, premiati dal Consigliere delegato allo Sport e al Turismo, Francesco Russo, e dal consigliere comunale Caterina Urso. Per la categoria assoluta uomini: Antonio Amodeo della Asd Corricastrovillari che ha completato il circuito in 49 minuti e 07 secondi; Marco Barbuscio della Asd Corricastrovillari in 49 minuti e 08 secondi; Michele Spingola della Asd Corricastrovillari in 49 minuti e 56 secondi. Per la categoria assoluta donne: Francesca Paone della HMC Catanzaro prima al traguardo in 1 ora e 7 secondi; Valentina Maiolino dell'Asd Corricastrovillari in 1 ora, 2 minuti e 56 secondi; Gabriella Bartoletti della K42 Cosenza in 1 ora, 5 minuti e 13 secondi.