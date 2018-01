Il prossimo sabato 13 gennaio '18, a partire dalle ore 17, nel Palazzo Sant'Antonio (ex Convento dei Cappuccini) di Montalto Uffugo (CS) si terrà il convegno informativo su "Il Gas radon, un nemico invisibile. Il monitoraggio della radioattività naturale nel territorio comunale".

Nel corso del convegno, organizzato dal Comune di Montalto Uffugo, i tecnici dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente della Calabria (Arpacal) spiegheranno alla popolazione i rischi, e le relative tecniche di mitigazione, provocate da una esposizione al gas radon.

Saranno, inoltre, illustrati i dati della campagna di monitoraggio del gas radon in comune di Montalto Uffugo, visto che il comune cosentino ha aderito all'appello dell'Arpacal per la misurazione, con appositi esposimetri, del gas radioattivo naturale, in luoghi pubblici definiti sensibili, come le scuole o lo stesso municipio, nonché in case di privati cittadini che hanno aderito anch'essi al progetto.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Montalto Uffugo, Avv. Pietro Caracciolo, e dell'Assessore alle Politiche ambientali comunitarie e sanitarie, Ing. Biancamaria Verbeni, l'introduzione al convegno sarà a cura della Dott.ssa Gabriella Elisabetta Aceto, consulente comune di Montalto Uffugo, che parlerà de "Il gas radon: aspetti generali e le prime misure nel comune di Montalto Uffugo".

Sarà, quindi, la volta dei tecnici Arpacal: il Dr. Salvatore Procopio, del Laboratorio Fisico "E. Majorana" del Dipartimento Arpacal di Catanzaro, spiegherà "Gli effetti del radon sulla salute e la necessità di misurarlo"; l'Ing. Giacomina Durante, del Laboratorio Fisico dell'Arpacal di Cosenza, illustrerà i dati de "Il radon nella provincia di Cosenza". A concludere sarà la volta dell'Ing. Pietro Paolo Capone, del Servizio Radiazioni e Rumore dell'Arpacal di Vibo Valentia, che presenterà i dettagli delle "Campagne di misura dell'Arpacal e i numeri della Calabria".